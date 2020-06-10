كأنك تمشي في الفضاء... صرح صيني يرعب زواره... صور وفيدو

شارك رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد وصورا تظهر شعورهم بالرعب والخوف الشديد عند زيارتهم إحدى المنصات الصينية الشاهقة في مدينة تشونغتشينغ، جنوب غربي الصين.

ويجذب البناء الصيني الجديد " horizontal skyscraper " منذ بدء إنشائه الآلاف، بسبب ارتفاعه الشاهق الذي يتحدى الجاذبية الأرضية، مع تزويده بأرضية بلورية مقاومة للصدمات، ما مكن السياح من تجربة المشي ومشاهدة الأرض على بعد هائل في الأسفل، في تجربة تشبه تجربة الطيران في الفضاء.

Dubbed "the Crystal”, the sky bridge of Raffles City in SW China’s #Chongqing was officially opened to public. It is the first so-called horizontal #skyscraper in #China, drawing a lot of attention due to the difficulty of construction and engineering. pic.twitter.com/uhUp7mSqCq — People's Daily, China (@PDChina) June 1, 2020

اللافت، بحسب صحيفة "ديلي ميل"، أن أغلب المدونين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، لم يستطيعوا المشي بشكل طبيعي على الأرض الزجاجية الواسعة رغم معرفتهم بأنها لن تنهار.

Moshe Safdie’s Chongqing Project Sets World Record With Highest “Horizontal Skyscraper” https://t.co/tcsNrYi5i8 #architecture — ArchDaily (@ArchDaily) March 3, 2018

ويبلغ ارتفاع البناء الشفاف نحو 250 مترًا (820 قدمًا) فوق سطح الأرض، مع وجود "جسر سمائي" معلق يسمى "The Crystal".

وتمتد الصفائح الزجاجية المدعمة على مسافة تقدر بنحو 984 (300 متر تقريبا)، ما يعطي مشهدا شاملا للمدينة في الأسفل.

safdie architects' horizontal skyscraper opens to visitors in chinahttps://t.co/7gSPmGrAnj pic.twitter.com/xtZEVc9h7d — designboom (@designboom) June 6, 2020

وتتمركز المنصة على أربع ناطحات سحاب على علو شاهق في السماء، في الطابق 47، على مساحة 4921 مترا مربعا، لذلك أطلق عليها الكثيرون لقب "ناطحة السحاب الأفقية".

Tourists struggle to walk across China's new vertigo-inducing glass observation deck https://t.co/CoAw1droWy — Daily Mail Online (@MailOnline) June 10, 2020

ويشاهد الزوار من أعلى البناء اندماج نهري اليانغتسي وجيالينغ في منطقة تشوتيانمن في تشونغتشينغ الصينية، وهي واحدة من أقدم مناطق المدينة الصاخبة.

وبحسب الصحيفة، سيضم البناء عند انتهائه قاعات ومسابح ومطاعم متنوعة ومكاتب وغيرها من الأنشطة الترفيهية والسياحية الفاخرة.