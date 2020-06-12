شفاء الممثل المصري كريم قاسم من فيروس كورونا... صورة

قال الممثل المصري، كريم قاسم، اليوم الجمعة، إنه شفي من فيروس "كورونا" المستجد، والذي كان قد أعلن أنه أصيب به في الفترة الماضية.

وجاء إعلان قاسم للخبر بصورة شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها مع والده، وكتب معلقا: "المقابلة الأولى مع والدي من أكتر من شهر بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس "كورونا"، وقضينا اليوم كله سوا".

وأعلن كريم قاسم، الأحد الماضي، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال كريم قاسم إنه لم يغادر منزله منذ ما يقرب من شهر تقريبا، وبدأ يدخل حاليا في مرحلة الشفاء من عدوى كورونا.

وواجهت الممثلة المصرية، ريهام حجاج ، اتهامات بأنها تسببت في إصابة كريم قاسم وعدد آخر من الفنانين بفيروس "كورونا" المستجد، بسبب حفل أقامته هي وزوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة، في الجونة.

وأكدت حجاج في مداخلة لها مع برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون" أن كريم قاسم لم يشعر بتعب خلال تصوير مسلسلهما "لما كنا صغيرين"، أو بسبب حفل أقامته هي في الجونة كما تشير تقارير.

وتابعت أنها لم تقم هي وزوجها أي حفلات في الجونة بمناسبة عرض مسلسلها "لما كنا صغيرين" في شهر رمضان، موضحة أنها لم تخرج من القاهرة، وإن خرجت فكان إلى منزل آخر لها بصحبة أسرتها.

وانتهى كريم قاسم من تصوير دوره في مسلسل "لما كنا صغيرين" منذ منتصف مايو/ أيار الماضي.