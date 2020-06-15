محمد رمضان عن هاشتاغ: خبيث وصناعة شيطان

استنكر الفنان المصري، محمد رمضان، تداول مستخدمي موقع "تويتر" للتغريدات هاشتاغ كان سببا في تعرضه لانتقادات حادة.

ونفى رمضان أن يكون هو وراء تدشين هاشتاغ "رمضان أفضل من أحمد زكي"، مؤكدا أنه صناعة شيطان".

وجاء تعليق محمد رمضان ردا على تغريدة للفنان المصري، نبيل الحلفاوي، جاء فيها: "فيه حد يظهر عاوز محمد رمضان يتهاجم بعنف.. فعمل هاشتاج مستفز (رمضان أفضل من أحمد زكي).. طبعا يستحيل يكون اللي وراه رمضان نفسه.. وأكيد مش هتلاقوا فيه إلا هجوم على رمضان... جديدة دي".

ورد رمضان على تغريدة الحلفاوي: "والله تحليل مُحترم وصحيح 100% من النجم القدير نبيل الحلفاوي، ده هاشتاج صنعه شيطان مش عدو نجاح".

وتسبب هاشتاغ "رمضان أفضل من أحمد زكي" في نشوب معركة عبر "تويتر" بين معجبي أحمد زكي ومحمد رمضان، بعد تداول أنباء عن أن الأخير رشح لتجسيد شخصية زكي في مسلسل تلفزيوني جديد.

وفاجأ محمد رمضان، أمس الأحد، رسميا تجسيده للنجم الراحل أحمد زكي في مسلسل رمضاني عام 2021.

ونشر رمضان مقطع فيديو له وهو يجسد شخصية زكي، قائلا: "اللقاء ده من 8 سنوات قلت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي".

وأضاف محمد رمضان: "دلوقتي أعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الامبراطور أحمد زكي رمضان 2021".

وأتم رمضان: "ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم".

يشار إلى أن محمد رمضان جسّد شخصية أحمد زكي في مسلسل "السندريلا" من إنتاج عام 2006، والذي يروي سيرة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، وهو من بطولة منى زكي وإخراج سمير سيف.

أحمد زكي هو واحد من أهم علامات ورموز السينما المصرية والعربية، ولد عام 1949 وتوفي عام 2005 عن عمر ناهز 55 عاما بعد صراع مع سرطان الرئة.