نانسي عجرم ترفض التعليم عن بعد وتوجه رسالة للأمهات بشأن "تيك توك"... فيديو

أسدت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، نصائح للأمهات بشأن تقديم تسلية أكثر متعة وفائدة لأبنائهن خلال فترة الحظر المفروض ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت عجرم في محادثة صوتية مع برنامج "ذا إنسايدر بالعربي" على تلفزيون دبي إن على الأمهات عدم ترك أولادهم ليضيعوا أوقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق "تيك توك"، لأنها ترى هذا الأمر تضييع للعقل والرأس، بحسب تعبيرها.

وطالبت نانسي عجرم بالعودة إلى الكتاب مرة أخرى، ونصحت الأمهات بجعل أولادهن يقرؤون.

وترى نانسي عجرم في لقائها مع ببرنامج "ذا إنسايدر بالعرب" أنها غير معجبة على الإطلاق بفكرة التعليم عن بُعد المعتمدة حاليا بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ولكن الجميع مضطر لها حاليا بحسب رأيها.

وأوضحت أن بناتها لديهن كل يوم درس "أونلاين" ينتهين منه الساعة 5 مساء، وفي أغلب الوقت لا يركزن أثناء الدراسة لشعورهن أنهن بالمنزل.

وتابعت: "وحياتك تلات أرباع الأوقات ما في تركيز لأن التعليم أونلاين ولأن الأطفال جالسين في منازلهم مرتاحين ويمدوا ساقيهم ومن الممكن ألا يركزوا مع الدروس وكذلك ألا يلتفتوا إلى الشاشة".

​يشار إلى أن نانسي عجرم أحيت يوم الثلاثاء 26 مايو/ أيار أول حفل "أونلاين" لها، وأذيع على الهواء مباشرة عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

وتسعى نانسي عجرم من خلال الحفل إلى نشر رسالة حب وأمل وتكافل، كما أنها تتيح الفرصة لتسليط الضوء على الجهود الإنسانية لمساعدة العائلات في لبنان والعالم للتعامل مع الضغوطات الاقتصادية والتحديات الأخرى التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).