بطلة أفلام مصاصي الدماء تجسد شخصية الأميرة ديانا في فيلم مرتقب

وبحسب ما نشرته هيئة "بي بي سي"، من المتوقع البدء في إنتاج الفيلم بحلول عام 2021.

واشتهرت كريستن ستيوارت، بدورها في سلسلة أفلام "The Twilight"، التي صدر أول أفلامها في 2008، وتروي قصة العلاقة الرومانسية بين فتاة بشرية ومصاص دماء.

.#KristenStewart is set to play the late #PrincessDiana, who died in 1997 after a car crash in Paris https://t.co/8AjKuU8TrO — The Hollywood Reporter (@THR) June 17, 2020

ويتناول الفيلم فترة من حياة الأميرة ديانا، عندما قررت الطلاق من ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ما جعل من المستحيل بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا.

ويقول المخرج لاراين: "عندما تقرر شخصية التخلي عن أن تكون ملكة، هذا قرار كبير جدا. هذه قصة خرافية"، وسيطلق على الفيلم اسم "Spencer"، وهو اسم عائلة الأميرة ديانا.

يذكر أن الأميرة ديانا تطلقت من الأمير تشارلز في عام 1996، قبل أن تلقى مصرعها عام 1997 في حادث مروري بالعاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 36 عاما.