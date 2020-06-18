رجل يصنع لعبة "العجلة الدوارة" بقطع من الخشب... فيديو

تعد مدن الملاهي من الأماكن العامة التي يقبل الأطفال على ارتيادها بغرض الترفيه، خاصة في أوقات العطلات، لكن هذه الأماكن أصبحت محفوفة بالمخاطر بسبب أزمة كورونا.

وتتميز مدن الملاهي بأنها تضم العديد من الألعاب المثيرة والمسلية، التي تساعد الناس على قضاء أوقات ممتعة، وفيها ألعاب للإثارة والمغامرة.

لكن أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، أدت إلى تغير الكثير من أنماط الحياة حول العالم، وجعلت الناس يبحثون عن حلول بديلة لتجنب التجمعات.

وأصبح إنشاء بعض الألعاب المسلية داخل المنزل أو في الحديقة أو حتى وسط الغابات، أسلوبا مبتكرا حول العالم، يلجأ إليه الناس لتوفير الترفيه لأبنائهم دون أن يجعلوهم عرضة لخطر الذهاب إلى أماكن التجمعات.

نشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو يرصد تصميم رجل صيني للعبة "العجلة الدوارة" بأدوات خشبية بسيطة.

Fuel with childlike enthusiasm: Two adults ride on the mini Ferris wheel with great joy. pic.twitter.com/2I0T3wxbE8 — People's Daily, China (@PDChina) June 18, 2020

ويظهر الرجل في الفيديو وهو يبدأ تحريك اللعبة التي صنعها بنفسه، لتكون مناسبة لركوب شخصين، يبدأن في الحركة التلقائية عقب أول حركة تتم بمساعدة شخص ثالث.