وزيرة مصرية تعلن تحقيق 3 حلقات من مسلسل "الاختيار" نسب مشاهدة عالية

كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم عبيد، عن تحقيق 3 حلقات من مسلسل "الاختيار" نسب مشاهدة عالية وتفاعلا كبيرا من أبناء المصريين في الخارج على القنوات الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل، وذلك بعد أن تم ترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ولفتت عبيد في بيان رسمي للوزارة إلى أن الحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل لاقت ترحيبا شديدا من الأسر والجاليات المصرية في الخارج، موضحة أن مشاهدتها المترجمة تعدت 150 ألف مشاهدة، وحصدت آلاف المشاركات ووصلت إلى ما يقرب 300 ألف مواطن.

وأعلنت أن "الحلقة رقم 28 وحدها وصلت إلى 100 ألف مشاهدة ووصلت إلى 250 ألف مواطن، وهي الحلقة التي أظهرت بطولة أسود قواتنا المسلحة وشدة بأسهم وتماسكهم وعدم الاستسلام للهجوم، حيث قضى المقدم أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة ورجاله المقاتلين ما يقرب من 140 تكفيريا خلال صد الهجوم علي "كمين البرث"، إضافة إلى تدمير 12 عربة كروز محملة بالأسلحة والذخيرة والمدافع".

وأشارت السفيرة نبيلة مكرة عبيد إلى أن أحداث مسلسل "الاختيار" تعد "فرصة لتفاعل الأبناء وزيادة انتمائهم لوطنهم الأم خاصة خلال فترة الحظر بالمنزل في الوقت الراهن، وأشارت إلى أنهم تعهدوا بنشر تلك الحلقات المترجمة لأصدقائهم من غير المصريين حتى يرى العالم أجمع ما يقوم به أبطالنا في سيناء ضد الإرهاب".

وذكر البيان أن وزارة الهجرة المصرية ترجمت آخر 3 حلقات من مسلسل "الاختيار" استكمالا لجهود ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ على الهوية المصرية ونشر الوعي بقضايا الأمن القومي بينهم، والتي تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشركة سينرجي المنتجة لهذا العمل الفني.

​مسلسل "الاختيار" رمضان 2020"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

ويتناول المسلسل تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.