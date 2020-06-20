إذا كنت تعاني من نقصه... إليك 7 مصادر طبيعية لفيتامين "بي12"

يعتبر فيتامين "بي12"، ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، كما يدخل في وظيفة الأعصاب، وهو من الفيتامينات التي يستطيع الجسم تخزينها على مدى عدة سنوات، ولكن لا يمكن للجسم إنتاجه من تلقاء نفسه، لذلك يجب الحصول عليه من النظام الغذائي، أو المكملات الغذائية.

ووفقا موقع "healthline" المعني بالصحة والمعلومات الطبية، ويتسبب نقص فيتامين "بي12" بالجسم إلى:

- شحوب الوجه نتيجة مشاكل في إنتاج خلايا الدم الحمراء بالجسم.

- الضعف والتعب بسبب عدم احتواء جسمك على ما يكفي من فيتامين بي 12 لصنع خلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

- ضيق التنفس والدوخة نتيجة خلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين لتأدية النشاطات اليومية.

حيث يؤدي إلى تلف الجهاز العصبي للعصب البصري للعينين.

- تغير المزاج حيث يؤدي إلى الإكتئاب.

البدائل الطبيعية لفيتامين "بي12"

- الكبدة

- السردين

- لحم البقر

- التونة

- الحليب

- البيض

وتمنح فيتامينات "بي"، الجسم الطاقة من خلال المساعدة في تحويل الطعام إلى وقود، ويعد فيتامين "بي 12" مهما بشكل خاص في إنتاج الحمض النووي والحفاظ على خلايا الأعصاب والدم صحية.

وتعبتر الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين "بي 12" هي 2.4 ميكروغرام، ويستهلك معظم الناس ذلك بشكل طبيعي عن طريق تناول كميات صحية من البروتين.

ويحدث النقص في كمية "بي 12" عندما لا يكون الفيتامين جزءًا منتظمًا من النظام الغذائي لشخص ما أو عندما لا يستطيع شخص ما امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.