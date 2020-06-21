بدون رياضة... نصائح تساعدك على خسارة 5 كجم في الأسبوع

يعيش كل واحد منا يوميا في هاجس إنقاص الوزن، وتطبيق برامج الريجيم القاسية وأداء التمارين الرياضية المرهقة، وهو ما يسبب في انهيار المقاومة الخاصة بنا سريعا.

ولكن موقع "إيت ذس" الصحي المتخصص، يقدم مجموعة من النصائح في حال تطبيقها يمكنك خسارة 5 كيلوغرامات من وزنك بسهولة شديدة في الأسبوع الواحد من دون الحاجة إلى أداء تمارين رياضية مرهقة أو برامج حمية قاسية.

وجاءت تلك النصائح على النحو التالي:

1- شرب المياه:

كوب أو كوبين من المياه يوميا قبل كل وجبة يمكنه أن يشعرك بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.

ويساعد تناول المياه على استهلاك كميات قليلة في كل وجبة، بالإضافة إلى أنه يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي، والتخفيف من حدة الصداع الذي قد يصاحب برامج الحمية.

2- وجبة الإفطار:

تعد وجبة الإفطار أحد أهم العوامل لصحة الإنسان، لذلك كن حريضا على تناول العناصر الغذائية التي تمدك بطاقة لازمة لأداء النشاط اليومي من دون شعور بالتعب، والشعور بالشبع لفترة طويلة.

3- المقبلات الصحية:

ينبغي على الشخص أن يحرص على تناول المقبلات الصحية، بجانب الوجبات الأساسية، بشرط أن تكون غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، مثل الألياف المتوفرة في السلطة، لتقليل كميات الأطعمة المستهلكة عند كل وجبة.

4- النوم:

تؤكد الدراسات العلمية أن الحصول على قسط كاف من النوم، لمدة تصل إلى 8 ساعات يوميا، للسيطرة على الرغبة في تناول الأطعمة، وتحسين عملية التمثيل الغذائي المسئولة عن حرق الدهون بالجسم.