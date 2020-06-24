فيديو مدهش يشجع الناس على ارتداء الكمامة

ويعد ارتداء أقنعة الوجه من أهم الإجراءات الاحترازية، التي تساهم بنسبة كبيرة جدا في منع انتشار المرض، لأنها تمنع انتقال العدوى من الشخص المصاب وتحمي غير المصابين من وصول الفيروس إليهم.
ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لقطات مدهشة لأشخاص يواجهون مشاكل صحية وهم يحرصون على ارتداء الكمامات رغم التحديات التي يواجهونها.
ويظهر الفيديو فتاة بذراع واحد وهي تضع الكمامة على وجهها، وأخرى دون أذرع تستخدم إحدى قدميها لوضع الكمامة على وجهها، إضافة إلى شاب آخر لم يمنعه فقد البصر من وضع الكمامة على وجهه لحماية نفسه والآخرين من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19".
No excuses. Must watch @noamgershony @ZShilon @jess_feet pic.twitter.com/HwgPdHTCK9— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) June 24, 2020
كما يظهر في الفيديو شاب يستخدم طرفا صناعيا لمساعدته في ارتداء الكمامة، التي تساهم في حمايته في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 9 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 472 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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