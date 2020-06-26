شاهد... كريم عبد العزيز يستعد لـلجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"

أعلن الفنان المصري، كريم عبد العزيز، رسميا، بطولته للجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، استعدادا لعرضه في موسم رمضان 2021.

وشارك الممثل، أمس الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورة "سيلفي" تجمعه مع مخرج المسلسل بيتر ميمي، الذي سبق له وأن أخرج الجزء الأول.

وأعلنت شركة "سينرجي" المنتجة للمسلسل أنها تعاقدت مع المؤلف هاني سرحان على كتابة أحداثه، وهو الذي كتب أحداث مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال وعرض في رمضان 2020.

ويعود كريم عبد العزيز بمسلسل "الاختيار 2" إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 3 سنوات، منذ أن لعب بطولة مسلسل "الزيبق"، المستوحى عن ملفات المخابرات العامة المصرية.

​ومسلسل "الاختيار" عرض في رمضان 2020، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

ويتناول المسلسل تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.