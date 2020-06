شاهد... كريم عبد العزيز يستعد لـلجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"

View this post on Instagram

تم التعاقد مع السيناريست هاني سرحان مؤلف مسلسل #الفتوة علي كتابة مسلسل #الاختيار_٢ إخراج بيتر ميمي المسلسل من إنتاج شركة #Synergy #Tamer_Mursi @tamermursi @hanisarhan