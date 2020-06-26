يوسف الشريف بطل مسلسل "النهاية" يفاجئ جمهوره بالكشف عن اسمه الحقيقي... فيديو

فاجأ الممثل المصري، يوسف الشريف، جمهوره، اليوم الجمعة، أنه اسمه الذي يعرفه به الجمهور ليس الحقيقي.

وكشف خلال استضافته في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية أن اسمه الحقيقي هو "محمد إسماعيل"، لافتا إلى أن اسمه المتداول هو مجرد اسم فني وشهرة.

وعن مصير تقديم جزء ثاني من مسلسله "النهاية" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2020، قال يوسف الشريف أنه من المفترض أن يكون هناك جزء ثاني، ولكن هذا لا يعني أنه سيكون في الموسم المقبل لأنه لا يحب أن يدخل في أعمال اعتمادا على نجاح العمل الذي سبقه، بل أن يكون لكل عمل حالة خاصة به.

وشدد على أن جائحة فيروس "كورونا" المستجد أثرت بشكل كبير على المسلسل وطريقة تنفيذه لأنه أصعب من أي مسلسل، وكان بحاجة إلى وقت كبير حتى يظهر بشكل متميز للجمهور لأنه خيال علمي وله علاقة بـ"اسم البلد"، بحسب تصريحاته للبرنامج.

وحقق "النهاية" نجاحا لافتا وتدور أحداثه في العام 2120، حول مهندس يدعى زين يقوم بدوره يوسف الشريف، يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، ويواجه تحديات خطيرة بعد ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وعدد آخر من الفنانين.