الكشف عن تقنية بسيطة تساعد على الإقلاع عن إدمان أي شيء

تحدثت خبيرة العلاج النفسي، سوزان هيبورن، عن بعض التقنيات التي تساعد على الإقلاع عن التدخين للأبد.

ووفقا لما نشرته صحيفة "إكسبريس"، قالت هيبورن إن التنويم المغناطيسي تقنية بسيطة للغاية وستخلصك من الإدمان للأبد.

وأضافت "يمكن أن يساعد التنويم المغناطيسي في أكثر العادات غير الصحية شيوعا، وهو الإدمان سواء كان للطعام أو التدخين أو الكحول أو العقاقير أو التسوق أو الجنس أو وسائل التواصل الاجتماعي".

وكشفت سوزان أن العلاج بالتنويم المغناطيسي يسمح بالوصول للعقل الباطن بسهولة، وهو الجزء من العقل الذي يتحكم في الرغبة والاندفاعات.

وأكملت الخبيرة "بمجرد الوصول للعقل الباطن يمكن يحذف السلوكيات والارتباطات العاطفية والأفكار التي تسبب السلوك الإدماني".

وأوضحت هيبورن أنه بعد العلاج بالتنويم المغناطيسي، أكد العديد من العملاء شعورهم بأنهم أشخاص جدد تماما.