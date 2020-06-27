هالي بيري كادت أن تموت خلال مشهدها العاطفي مع "جيمس بوند"

كادت الممثلة الأمريكية، هالي بيري، أن تموت بعد تعرضها لاختناق خلال تصوير مشهدها العاطفي في أحد أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند"، هذا ما كشف عنه الممثل الأيرلندي، بيرس بروسنان مؤخرا.

وأشار بروسنان الذي لعب دور بوند في 4 أفلام سينمائية خلال استضافته في برنامج "ذا تونايت شو" من تقديم جيمي فالون، إلى أنه بالكاد يتذكر ما حدث أثناء تصوير المشهد من فيلم "Die Another Day" قبل 18 عاما، ولكنه متأكد من إنقاذ حياة هالي بيري، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وقال: "أتذكر بشكل غامض ما حدث، لقد قرأت تفاصيل قليلة في الصحافة مؤخرا، لقد كنا في موقع التصوير ولست متأكدا تماما مما فعلته، ربما أكون قد أنقذتها بتنفيذ "مناورة هيمليك"، وهي التقنية الأكثر شيوعا لإنقاذ شخص ما من الشرقة.

وتابع الممثل البالغ من العمر 67 عاما ضاحكا: "لقد ربت على ظهرها فقط".

Halle Berry said Brosnan performed the Heimlich manoeuvre on her when she started choking during filming https://t.co/4K1Tmis0zj — SkyNews (@SkyNews) June 27, 2020

وكانت هالي بيري (53 عاما) صرحت لمقدم البرامج جيمي فالون في شهر نيسان/ أبريل أن بيرس بروسنان أنقذها من الاختناق خلال المشهد العاطفي بعد دخول تين في حلقها.

وقالت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار في البرنامج: "كان من المفترض أن أكون مثيرة محاولة إغرائه بالتين، لكن انتهى بي الأمر بالاختناق وكان عليه أن ينهض ويؤدي مناورة هيمليك، لذلك فالأمر ليس مثيرا".

وأضافت: "جيمس بوند يعرف كيف يؤدي مناورة هيمليك، كان هناك من أجلي، وسيظل دائما أحد الأشخاص المفضلين لدي في العالم كله".

وكان آخر ظهور سينمائي لهالي بيري في الجزء الثالث من فيلم الحركة والإثارة "جون ويك" من إنتاج العام الماضي، ومن بطولة كيانو ريفز.