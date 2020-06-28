بريطانية تلد طفلة بصحة جيدة بعد تعافيها من السرطان وكورونا

رغم الضرر الكبير الذي يسببه فيروس كورونا، إلا أن "كيت فوكسال" استطاعت أن تهزم كورونا وتلد طفلا بصحة جيدة.

وكيت ممرضة في إحدى وحدات العناية المركزة بإنجلترا، تعافت مؤخرا من السرطان، ثم أصيبت بكورونا هي وزوجها.

واعتبرت الأم أنها حصلت على "معجزة" بعد أن كانت تظن أن الأصعب كان محاربة سرطان الثدي، حسب ذا صن البريطانية.

© Sputnik / كيف تتعايش مع فيروس كورونا؟

وكانت كيت أصيبت فى أثناء فترة حملها، بفيروس كورونا، وذلك بعد أن أصيب زوجها، وعزل نفسه لفترة، ثم أصيبت هى بالمرض وكانت تخاف من تعرض الفيروس إلى مراحل خطيرة.

وبعد 3 أيام من انتهاء الحجر الصحي في بريطانيا، ولدت كيت طفلتها بصحة جيدة، لكن بعد أيام نقلت الطفلة إلى المستشفى لارتفاع درجة حرارتها، وهو ما أثار مخاوف لدى الأم أن تكون الطفلة الجديدة مصابة بكورونا.