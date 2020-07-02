تايوان تطلق رحلات سفر وهمية لرفع معنويات مواطنيها... فيديو

أطلقت تايوان رحلات وهمية لمواطنيها، حيث يمر الركاب بنقطة فحص جوازات السفر، ثم يقومون بالصعود إلى متن طائرة لا تقلع.

وتم تعليق حركة الملاحة الجوية حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ليطلق مطار سونغشان في تايبيه (تايوان) رحلة طيران وهمية للركاب.

ونشر مطار "سونغشان" في منتصف شهر يونيو/ حزيران، إعلانا عن الحدث ودعا الراغبين إلى التقدم للمشاركة، وكان هناك حوالي 7 آلاف شخص، ليختار موظفو المطار 90 مشاركا بشكل عشوائي، مع إمكانية دعوة شخص آخر إلى الرحلة.

وقال الركاب إنهم فقدوا الرحلات إلى الخارج، ويأملون بأن تفتح الحدود قريباً. في حين حمل بعضهم الحقائب إلى المطار ليعيشوا أجواء السفر الحقيقة.

وبحسب المصادر خصصت البلاد نحو 1.05 تريليون دولار تايواني (35 مليار دولار أمريكي) من أجل تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي التايوانية لمعالجة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب المصادر الرسمية، فقد سجل في البلاد حتى اللحظة نحو 448 إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".