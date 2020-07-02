صابر الرباعي يوجه "رسالة هامة" إلى جمهوره... فيديو

وجه المطرب التونسي، صابر الرباعي، اليوم الخميس، رسالة وصفها بـ"الهامة" إلى جمهوره.

ونفى الرباعي من خلال الرسالة المصورة التي شاركها عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي وفاته في حادث سير.

وقال: "النهاردة 1 يوليو 2020، فوجئت بشائعة مغرضة وسخيفة جدا إن أنا اتعرضت لحادث مرور لا سمح الله، لكن أنا موجود بين أهلي وأحبابي وعائلتي في تونس".

وأضاف: "لا تسمعوا الشائعات المغرضة والسخيفة، لا تصدقوها أنا موجود الحمد لله".

​من ناحية أخرى، يستعد صابر الرباعي لطرح أغنية مصورة جديدة تحمل اسم "ليلة من العمر"، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

يذكر أن آخر أعمال النجم التونسي كانت مشاركته في أوبريت "أنت أقوى" مع كبار نجوم الوطن العربي، الذي استخدمت جميع أرباحه لتوزع على أهالي ضحايا فيروس كورونا المستجد ولصالح المعدات الطبية.

وكان صابر الرباعي رُزق بمولودة جديدة في شهر مايو/ أيار من زوجته السيدة إخلاص، أمس الجمعة، وأطلق عليها اسم "شابة".

وتعتبر شابة هي خامس أبناء الرباعي فهو لديه ثلاثة أبناء من زوجته الحالية وهم: أمير، وجود هادي، وشابة، وابنان من زوجته السابقة، وهما إسلام وصفاء، حسبما ذكر موقع "الإمارات نيوز".