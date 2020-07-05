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    الرياضة، الصحة، في زمن كورونا - ممارسة اليوغا مع الحفاظ على قاعدة التباعد الاجتماعي، قطاع غزة 21 يونيو 2020

    تمرينات يوغا سهلة وبسيطة يمكنها تقوية المناعة وحمايتك من كورونا

    © REUTERS / Mohammed Salem
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    يسعى الكثير من الناس إلى البحث عن حلول طبيعية يمكنها تقوية الجهاز المناعي، حتى يمكنه من مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

    ولفت موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن ممارسة تمارين اليوغا يمكنها أن تبني النظام المناعي الخاص بالإنسان وتحسن عمل الأعضاء وتجعل جسدك مستعدا لمقاومة أي عدوى أو أمراض.

    وأشار الباحثون إلى أن ممارسة اليوغا يمكنها أن تزيد من ضخ مركب الإندورفين في الجسم، والتي تمنع الإجهاد وتحسين الحالة الذهنية والاستمتاع بصحة أفضل، وتؤثر على التأمل بشكل إيجابي على الجسم والعقل.

    وجاءت تمارين اليوغا تلك على النحو التالي:

    المشاركات في مشروع ممارسة اليوغا في الهواء الطلق اليوغا في الحدائق في حديقة موزيون بجوار نهر موسكو
    © Sputnik . Vladimir Pesnya
    5 تدريبات "يوغا" سحرية لتحسين الدماغ والمزاج وتعزيز الجهاز التنفسي

    1- تحية الشمس

    - استلق على معدتك.

    - اثن ركبتيك وامسك كاحليك براحة يديك.

    - اضغط على كاحليك بقوة، وحاول رفع ساقيك وذراعيك قدر الإماكن.

    - عد إلى وضعية الجلوس مرة أخرى.

    تحذير:

    امتنع عن تنفيذ هذا التدريب إذا كانت هناك جروح في كتفيك أو رسغك أو ظهرك أو رقبتك.

    هذا التمرين ممنوع على النساء الحوامل وإذا خضعت مؤخرا لأي جراحة في البطن أو الرقبة.

    2- تشاكراسانا

    - اطوِ ساقيك على ركبتيك وتأكد من وضع قدميك بقوة على الأرض.

    - ضع راحتيك بجوار أذنيك، مع توجيه أصابعك للأمام

    - استنشق، اضغط على راحتيك وساقيك وارفع جسمك بالكامل لتشكيل قوس

    - اسمح لرأسك بالسقوط برفق وحافظ على رقبتك مسترخية

    - حافظ على توزيع وزن جسمك بالتساوي بين الأطراف الأربعة

    - حافظ على منهجية التنفس بالاستنشاق أثناء رفع الجسم لأعلى.

    تحذير:

    لا يوصى بهذه الوضعية للممارسين الذين يعانون من أي نوع من إصابات الظهر أو مشاكل العمود الفقري، أو الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

    3- وضعية الموقف

    - ضم قبضة يدك مع إبهامك جيدًا داخل أصابعك الأربعة.

    - ضع قبضتيك على جانبي السرة.

    - قم بالزفير واسحب بطنك إلى الداخل. ثم، انحنِ للأمام ببطء وابدأ في الضغط على السرة بقبضتيك.

    - اجعل ظهرك مستقيم، استمر في التطلع إلى الأمام في وضع الانحناء.

    - استنشق وارتفع بجسدك واسترخ.

    5 تدريبات يوغا سحرية لتحسين الدماغ والمزاج وتعزيز الجهاز التنفسي
    © Sputnik . Mohamed Hassan
    5 تدريبات "يوغا" سحرية لتحسين الدماغ والمزاج وتعزيز الجهاز التنفسي

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    5 تدريبات "يوغا" سحرية لتحسين الدماغ والمزاج وتعزيز الجهاز التنفسي
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الجهاز المناعي, جهاز المناعة, النظام المناعي, المناعة, ممارسة اليوغا, رياضة اليوغا, اليوغا
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