ابتكار صيني ينهي أكبر مشاكل صناعة الفحم... فيديو

تمثل تعبئة الفحم بالطرق التقليدية، التي يشارك فيها العمال، واحدة من المشاكل التي تواجه صناعة الفحم في الصين.

ذكرت صفحة "مودرن تشاينا" على "تويتر" أن المهندسين الصينيين تمكنوا من تصميم نظام متطور لتبعبئة الفحم في المناجم بطريقة آلية، مشيرة إلى أنها يجري اختبار هذا النظام في الوقت الحالي.

An intelligent loading system was put in trial operation at a coal preparation plant in N China’s Inner Mongolia Autonomous Region. The full-automatic system with accurate coal allocation and loading management is able to fully replace the redundant manual operation. pic.twitter.com/yHnFSxwbNC — Modern China (@PDChinaBusiness) July 9, 2020

ونشرت الصفحة مقطع فيديو يرصد آلية عمل نظام التعبئة الجديد، الذي يجري تركيبه في إحدى مصانع الفحم شمالي الصين.

ولفتت إلى أن النظام الجديد يتميز بدقة عالية في نظام تجميع الفحم وتحميله ويمكن استخدامه بدلا من الأساليب التقليدية التي كانت تعتمد على الأنظمة اليدوية.