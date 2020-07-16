شرطي أمريكي يطلق النار على شخص يهاجمه بسكين... فيديو

أفرجت السلطات في ميشيغان الأمريكية عن فيديو يوثق لحظة إطلاق ضابط الشرطة النار على أحد المتهمين بطعن رجل مسن.

وقال الملازم بريان أوليكسك إن إطلاق النار وقع بعد ظهر الثلاثاء في مقاطعة إيتون، بعد حوالي 30 دقيقة من الطعن في متجر كواليتي للألبان.

وأوضح أوليكسيك أن نائب رئيس شرطة المقاطعة رصد سيارة المشتبه به وعندما هاجمه بالسكين أطلق الضابط النار على المشتبه به.

وتوفي المشتبه به ويدعى شون روي ويبلغ من العمر 43 عاما، وكان يعمل في وزارة النقل في ولاية ميشيغان.