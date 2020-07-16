فيديو مدهش لأغرب تدريبات "كونغ فو" في الصين

تعتمد الرياضات القتالية على اللياقة البدنية العالية، ويتطلب إتقانها تدريبات شاقة تمنح اللاعب مرونة عالية وقدرة كبيرة على التحكم في أعضاء جسمه.

وتعد رياضة "كونغ فو" واحدة من أشهر الرياضات القتالية، التي نشأت في الصين وتحتاج إلى الجمع بين لياقة الجسم العالية والتركيز الذهني الكبير.

نشرت صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد واحدة من أبرز التدريبات التي تحرص العديد من العائلات الصينية على ممارستها بصورة دورية خلال عطلة الأسبوع.

Everybody was kung fu flying. pic.twitter.com/LdoLuj3yIf — SCMP News (@SCMPNews) July 15, 2020

ولفتت الصحيفة إلى أن تعلم الـ"كونغ فو" في القدم كان يعتمد على تلك التدريبات، التي يتمكن المشاركون فيها من التلحيق في الهواء بملابس تشبه الأجنحة بين أشجار كثيرة، بينما يتم تعليقهم من الخلف بطريقة تسمح لهم بالحركة بحرية دون أن يتعرضوا لأي أذى.

وأصبحت تلك التدريبات قبلة للسائحين الذين يسعون للمتعة والإثارة في ذات الوقت الذي يطلعون فيه على مهارات التدريب على تلك الرياضة المدهشة.