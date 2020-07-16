أطفال يواجهون مآسي في حقول الأفيون الأفغانية… فيديو

يتعرض مئات الأطفال لمأساة إنسانية تهدد مستقبلهم وحياتهم الطبيعية بعدما أصبحوا مجبرين على العمل في حقول الأفيون، المنتشرة في أفغانستان.

نشرت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" مقطع فيديو، اليوم الخميس، قالت إنه يرصد مآسي الأطفال العاملين في حقول الأفيون في أفغانستان، بينما تحذر منظمات أممية من خطورة هذه السلوكيات.

وتقول إن الفيديو يرصد قصة أكثر من 200 شخص يعملون في جمع الأفيون من حقوله الموجودة في ولاية بدخشان الأفغانية، مضيفة: "لقد زاد الأمر سوءا منذ إغلاق المدارس بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد".

ويقول أحد الأطفال العاملين في هذه الحقول إنه يقوم بجمع الأفيون وأن عائده من هذا العمل يوازي (65 سنتا أمريكيا)، مشيرا إلى أنه وأقرانه يستخدمون تلك الأموال في مساعدة عائلاتهم التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

ويقول آخرون إن الفقر جعل هذه العمل وسيلتهم الوحيدة للبحث عن المال لمساعدة عائلاتهم، خاصة أنه لا توجد فرص أخرى للعمل.

More than 200 children work in poppy fields to collect opium in Afghanistan's Badakhshan province. With classes canceled due to COVID-19, the situation has worsened. pic.twitter.com/R30syKvbla — DW News (@dwnews) July 16, 2020

ولفتت الفيديو إلى أن 90 في المئة من الهيروين الذي يوجد في العالم يتم استخراجه من الأفيون الموجود في أفغانستان.

ويضيف: "رغم أن عمل الأطفال في حقول الأفيون ليس بالشيء الجديد، إلا أن أزمة فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من إجراءات جعلت الوضع أكثر سوءا".

وتسعى الحكومة الأفغانية لمحاربة هذا الأمر بالقضاء على زراعة الأفيون في البلاد، ورغم أن الجهود السابقة لم تحقق النجاح المطلوب، إلا أنها تقلل من نسبة وجودة بصورة مستمرة.