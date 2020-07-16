أغنية محمد رمضان "تيك توك" تثير تفاعل المارة في أشهر ميادين نيويورك... فيديو

أثارت أحدث أغنيات الفنان المصري، محمد رمضان، "تيك توك" تفاعلا بين المارة في ميدان "تايم"، الذي يعد أشهر ميادين مدينة نيويورك الأمريكية.

وشارك رمضان مقطعا مصورا لتفاعل المارة مع الإعلان الخاص بالأغنية في الميدان الشهير بنيويورك، وذلك قبل أن يطرح الأغنية عبر حسابه على موقع "يوتيوب" اليوم الخميس.

وكتب محمد رمضان معلقا على تفاعل المواطنين والمارة مع إعلان أغنيته في ميدان "تايم": "شكرا على كل الفيديوهات اللى وصلتني من نيويورك، وبعتذر جدا عن تأخير الكليب لمساء اليوم".

ويتعاون رمضان في أغنية "تيك توك" مع المطرب العالمي سوبر ساكو.

وطرح محمد رمضان أغنيته "تيك تيوك" اليوم الخميس، التي تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏في ‏بلده.

‏وأغنية "تيك توك" كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع موسيقي سوبر ساكو، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج محمد رمضان.

وكانت آخر أغنيات محمد رمضان "كورونا فيروس"، التي طرحها في شهر يونيو/ حزيران، ويوجه فيها بعض النصائح والإرشادات للوقاية من وباء "كورونا" المستجد العالمي.