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    أعلام سامسونغ في كوريا الجنوبية

    سامسونغ تبدأ بتطوير شبكة الجيل السادس بسرعة 1 تيرابايت في الثانية

    © AFP 2020 / John Macdougall
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    أعلنت شركة سامسونغ عمّا يمكن أن يحمله المستقبل لهواتفها الذكية التي تحظى بشعبية كبيرة، وحددت رؤيتها لشبكات 6G، التي تستهدف سرعات التنزيل المذهلة.

    تريد شركة سامسونغ أن تصل إلى سرعة تيرابايت في الثانية، والتي تعادل 1000 غيغابايت، مما يجعل 6G أسرع بنحو 50 مرة من 5G، وهذا يمكّن المستخدم من تحميل فيلم هوليوود كامل الطول بدقة 4K Ultra HD في أقل من ثانية، بحسب ما ذكر موقع "rtlnieuws".

    شركة سامسونغ
    © AFP 2020 / JUNG YEON-JE
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    وستكون هذه السرعات العالية أيضاً قادرة على ملء كل شبر من مساحة القرص الصلب المتاحة في وحدات التحكم PS5 و Xbox Series X القادمة في ثانية واحدة. ستتمكن من تنزيل نسخة احتياطية من كل تطبيق وصورة وفيديو ورسالة مخزنة على جهاز iPhone الخاص بك في أقل من ثانية.

    وفي الوقت الذي يتم فيه إطلاق شبكات سامسونغ 6G، من المحتمل أن تكون تنزيلات الأفلام والألعاب أكبر بكثير مما هي عليه الآن. ويمكن أن تصبح تقنية 6G مفيدة بالنسبة لتلفزيونات 8K، التي تفتقر حالياً إلى محتوى 8K الأصلي لمشاهدته بسبب بطء سرعات النطاق العريض.

    ونظراً لأن متوسط ​​سرعات التنزيل لـ 4G يبلغ حوالي 10 ميجابايت، فإن سرعات التنزيل التي تستهدفها سامسونغ في 6G قد تكون ثورة في عالم سرعات الإنترنت.

    وقال شونغ هوين تشوي، رئيس مركز أبحاث الاتصالات المتقدمة بشركة سامسونغ: "في حين أن تسويق 6G لا يزال في مرحلته الأولية، إلا أنه ليس من السابق لأوانه أبداً البدء في الاستعداد لـ 6G لأنه يستغرق عادةً حوالي 10 سنوات من بداية البحث لتسويق جيل جديد من تكنولوجيا الاتصالات"

    وأضاف: "لقد أطلقنا بالفعل البحث والتطوير لتقنيات 6G من خلال البناء على الخبرة والقدرة التي تراكمت لدينا من العمل على أجيال متعددة من تكنولوجيا الاتصالات، بما في ذلك 6G ومن الآن فصاعداً، نحن ملتزمون بتطوير تقنية 6G بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة في مختلف المجالات الصناعية والأكاديمية والحكومية".

    وأعلنت شركة سامسونغ أنها تتوقع أن يبدأ العمل على بناء معيار لـ 6G العام المقبل، والذي يمكن أن يكتمل العمل عليه في وقت مبكر من عام 2028. وأضافت شركة سامسونغ أنه سيتم طرح الشبكة الجديدة بعد ذلك للمستهلكين في عام 2030.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الجيل السادس, الجيل الخامس, أيفون, سامسونج
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