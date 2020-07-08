سامسونغ تعلن رسميا موعد إطلاق هاتفها "غلاكسي نوت 20"

وأشارت سامسونغ، وفقا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أنها ستعلن عن مفاجأة كبرى في مؤتمر افتراضي كبير يوم 5 أغسطس/آب المقبل.

ورغم أن سامسونغ لم تؤكد رسميا ما ستعلن عنه في هذا الحدث، إلا أن كل المصادر أكدت أنه للإعلان عن هاتف "غلاكسي نوت 20".

وستذيع الشركة الكورية الجنوبية البث المباشر للحدث عبر موقع سامسونغ الرسمي وعلى صفحتها عبر فيسبوك وباقي منصات التواصل الاجتماعي.

وقد تطلق سامسونغ أيضا أكثر من إصدار من الهاتف أبرزها "غلاكسي نوت 20 ألترا" المدعوم بالتقنية المحسنة للكاميرا بميزة "سبيس زوم"، وتحسينات في القلم الإلكتروني "إس بين".