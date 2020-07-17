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    المطرب المصري محمد منير

    "ليس لدي رغبة"... محمد منير يكشف سبب إلغاء حفله في الأوبرا المصرية

    © AFP 2020 / EBRAHIM ADAWI
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    كشف المطرب المصري محمد منير، عن سبب إلغاء حفله الغنائي الذي كان من المقرر أن يحييه أمس الخميس في دار الأوبرا المصرية.

    وقال، بحسب صحيفة "المصري اليوم"، إنه يشعر بحالة من الإرهاق الجسدى والنفسي، وليس لديه رغبة في إحياء حفلات خلال هذه الفترة.

    المطرب المصري محمد منير
    © AFP 2020 / EBRAHIM ADAWI
    محمد منير يغني آخر ما كتبه الأبنودي في الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو
    وتابع معلنا: "ما أحتاجه هو الراحة والاستجمام، ولهذا السبب قررت إلغاء الحفل، وسوف أسافر إلى مارينا ومنها إلى أسوان ثم ألمانيا في إجازة طويلة بعض الشيء".

    وأفصح المطرب المصري أنه يحضر حاليا لمشروع لخدمة الوطن، عبارة عن تشييد قاعة مؤتمرات ضخمة تصلح للثقافة والحفلات وكل الفعاليات في مسقط رأسه أسوان.

    وكان محمد منير قد طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "الناس في بلادي"، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو/ حزيران.

    والأغنية كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي ومن ألحان محمد رحيم، ومن إخراج أحمد عبد المحسن.

    وأحيا محمد منير في 29 مايو/ أيار حفلا غنائيا دون جمهور بمناسبة عيد الفطر.

    وحرص منير خلال الحفل على طمأنة جمهوره ومحبيه بشأن العملية الجراحية الذى أجراها في مفصل الحوض، وذلك بالوقوف أمام الكاميرا على كلتا قدميه لكي يؤكد لهم أنه بصحة جيدة.

    وأجرى المطرب محمد منير، عملية دقيقة في العظام، بأحد المراكز الطبية في القاهرة.

    وأفاد موقع "بوابة الأخبار" أن الكينج محمد منير، أجرى جراحة دقيقة في العظام، وكللت بالنجاح التام في أحد المراكز الطبية الكبرى في القاهرة.

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