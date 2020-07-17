طرق استخدام الحليب لمنح بشرتك التوهج

نعلم جميعا أن الحليب مفيد لصحتنا، كونه غنيا بالفيتامينات والكالسيوم المساعدة في تقوية عظامنا وعضلاتنا، لكن بعض الأشخاص يستخدمون الحليب كعنصر تجميل وعناية بالبشرة.

ووفقا لموقع "ميس كيرا"، فإن الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك، الذي يمكن أن يساعد على منح بشرتك التوهج الذي تحتاجه. ونشرت بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام الحليب للحصول على بشرة مشعة.

الحليب ومولتني ميتي

تعمل هذه الوصفة في التخلص من البشرة الدهنية، ولتحضيرها يحتاج الشخص إلى ملعقتين كبيرتين من مولتي ميتي وملعقة كبيرة من الحليب. امزج هذه المكونات معا في وعاء واصنع عجينة ناعمة خالية من الكتل. ضع العجينة على وجهك واتركها لمدة 15-20 دقيقة حتى تجف وبعدها اشطفها بالماء البارد.

الحليب والموز

تعد هذه الوصفة مثالية للأشخاص ذوي البشرة الحساسة. ولتحضير هذه الخلطة يجب عليك إحضار موزة ناضجة وبعض الحليب. اهرس الموز بالشوكة وأضف إليه الحليب، بعدها اخلط جيدا لصنع عجينة ناعمة ومتسقة. ضع المعجون على وجهك ورقبتك واتركه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف واشطفه لاحقًا.

الحليب والخيار والعسل

الحليب

يمكن أن تساعد هذه الوصفة في حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس ويمكنها أيضًا التخلص من السمرة من بشرتك. ستحتاج إلى ملعقة كبيرة من الحليب وملعقة كبيرة من الخيار المهروس وملعقة كبيرة من العسل. امزج كل هذه المكونات معا في وعاء لصنع معجون سميك. عند الانتهاء، ضع المعجون على وجهك ورقبتك. اتركه حتى يجف ثم اشطفه ببعض الماء البارد.

إذا كان كل ما تريد القيام به هو تقشير بشرتك قليلا، ما عليك سوى غمس كرة قطنية في بعض الحليب وفركها على وجهك. اتركه لمدة 10-15 دقيقة حتى يجف ثم اشطفه بالماء البارد.