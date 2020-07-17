بعد رحيلها... رجاء الجداوي تعود إلى حسابها على "إنستغرام"

تفاجأ المتابعون لحساب الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، بتنشيط حسابها على موقع "إنستغرام" بعد رحيلها.

أعادت تنشيط الحساب مرة أخرى ابنة وحفيدة الفنانة الراحلة، التي كتبت كلمات مؤثرة أكدت من خلالها أن جدتها كانت تحب التعليقات الجيدة ومتابعة لكل ما يكتبه الجمهور.

وتابعت أنه لهذا السبب، قررت مع والدتها عودة نشاط حساب رجاء الجداوي على "إنستغرام" مرة أخرى، بتحميل صور لها والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتبت روضة، حفيدة رجاء الجداوي في منشور اليوم الجمعة: "أنّا (جدتي) كانت تحب "إنستغرام" قوي وكانت بتفرح بالكومنتس وتقول لنا شوفوا نزلت إيه والناس الجميلة بتقول إيه واحنا في العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا إننا نفضل ننزل صورها على طول ومانوقفش علشان تفضل ذكرى حلوة وكل اللي يشوف صورها يدعي لها بالرحمة، فقررنا نبدأ من النهار دة".

لكن نوّهت حفيدة رجاء الجداوي إلى أن المنشورات الجديدة لن يتم السماح فيها بكتابة التعليقات مثلما كانت تفعل جدتها، وأردفت: "بس أكيد هي لو حاسة بينا هتكون فرحانة قوي".

توفيت رجاء الجداوي في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية بعد 43 يوما من إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وأصيبت رجاء الجداوي بفيروس "كورونا" المستجد مع أول أيام عيد الفطر، وتوفيت داخل مستشفى العزل في الإسماعيلية عن عمر ناهز 86 عاما.

يذكر أن رجاء الجداوي ولدت، في السادس من سبتمبر/أيلول 1938، واسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي، وهي ابنة شقيقة الراقصة والممثلة المصرية الشهيرة تحية كاريوكا.

وشاركت الجداوي في قرابة 400 فيلم ومسلسل تلفزيوني ومسرحية إلى جانب كبار نجوم السينما المصرية مثل فاتن حمامة وعادل إمام.