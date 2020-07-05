أول تعليق من عادل إمام على وفاة رجاء الجداوي

صدر من الفنان المصري، عادل إمام، أول تعليق له على وفاة زميلته الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، التي توفيت اليوم عن 86 عاما بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد.

وشارك إمام صورة له تجمعه مع الممثلة الراحلة، من مسرحية "الواد سيد الشغال"، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وكتب معها: "وداعا الفنانة القديرة رجاء الجداوي".

وشاركت الجداوي عادل إمام بطولة مسرحيتين هما "الزعيم" عام 1995، و"الواد سيد الشغال" التي رشحها لها أثناء مقابلته لها بالصدفة في حفل عشاء أقامه الفنان الراحل فريد شوقي، واستمر عرضها 8 سنوات متتالية.

ووصفت رجاء الجداوي عادل إمام في أحد لقاءاتها الصحفية بأنه "الأستاذ وكبير العائلة الفنية".

وأضافت: "هو الذى علمني كيف أقف على المسرح، ومن الطبيعى أن أستفيد من فنان بهذا الوهج بحكم تعاملي معه، فالجمهور كان يأتي من كل بقاع العالم ليشاهدوا عروضه المسرحية".

وأكد الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، لبرنامج "الستات مايعرفوش يكذبوا" على فضائية "سي بي سي" المصرية، اليوم الأحد، أنه كانت هناك علاقة قوية تتجاوز العلاقة الفنية بين رجاء الجداوي والفنان عادل إمام، وكان كل منهم يحب العمل مع بعض، وعلى المستوى الشخصي كان يعتز عادل إمام بوجودها في كل أحداثه وتكريماته.

ومن أبرز أعمال عادل إمام الفنية التي شاركت في بطولتها رجاء الجداوي الفيلم الكوميدي "عصابة حمادة وتوتو" إنتاج عام 1982، والذي ظهرت في أحداثه بشخصيتها الحقيقية كعارضة أزياء خلال عرض أزياء تشارك فيه الفنانة لبلبة، ومسلسل "أحلام الفتى الطائر" إنتاج 1978، وفيلم "حنفي الأبهة" الذي عرض في عام 1990.

​وتوفيت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة، عن وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور قالت فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمه الله".