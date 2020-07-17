في اليوم العالمي للإيموجي... تعرف على الأكثر تداولا في زمن كورونا

يحتفل العالم، اليوم الجمعة، باليوم العالمي للإيموجي، الذي يوافق 17 يوليو/ تموز، وهو اليوم الذي أطلقت فيه شركة "أبل" في عام 2002 تلك الأيقونات الشهيرة التي يستخدمها مستخدمو شبكة الإنترنت للتعبير عن مشاعرهم.

ولأن يوم الإيموجي هذا العام تزامن مع تعرض العالم لجائحة فيروس «كورونا» المستجد، فقد كشف موقع Emojipedia الذي يعد مرجعاً في تلك الأشكال الشهيرة، أن الإيموجي الأكثر تداولا في المحادثات التي دارت عن كورونا كان الوجه ذا كمامة، بحسب ما ذكرت شبكة "cnn" الأمريكية.

The responsible mask-wearing face 😷 is most often included in tweets about Covid-19, according to Emojipedia, but people are also using the Nauseated Face 🤢, Face Vomiting 🤮, Sneezing Face 🤧 and Face with a Thermometer 🤒. https://t.co/dQnuMze6rU — CNN (@CNN) July 17, 2020

​ووجد تحليل لموقع Emojipedia أن رواد الإنترنت يستخدمون كذلك الوجه الذي يشعر بالغثيان والآخر الذي يتقيأ، وكذلك الذي يعطس، وكذلك الممسك بترمومتر لقياس درجة الحرارة.

وتابعت القناة، أن الموقع الشهير رصد الإيموجي الأكثر شيوعاً على موقع "تويتر" في أبريل/ نيسان خلال الأيام الأولى لتفشي الفيروس على مستوى العالم، ووجد أن الوجه بالمصحوب بدموع الفرح تصدر القائمة، ثم الوجه الذي يبكي بصوت عال والمناشد للمساعدة والذي يتدحرج على الأرض ضاحكاً، القلب الأحمر، والبريق والوجه المبتسم بعيون القلب، ثم اليدان متصافحتان، والوجه المبتسم بعيون مبتسمة والوجه مبتسم مع قلوب.

ولفتت القناة الأميركية إلى وجود الكثير من الخيارات للتعبير عن مشاعرك، حيث يوجد حالياً 3304 إيموجي، بما في ذلك 117 خلال 2020.

وأوضحت أن هناك 5 مليارات إيموجي يستخدمون بشكل يومي خلال المحادثات بتطبيق فيسبوك ماسنجر.