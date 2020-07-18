الفنان المصري سناء شافع يخضع لجراحة في الصدر... هل كورونا السبب؟

ذكرت تقارير، اليوم السبت، أن الفنان المصري، سناء شافع، خضع لجراحة في الصدر، بعد أن تم نقله للمستشفى الخميس.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فقد قرر الفريق الطبي المعالج إجراء الجراحة في الصدر صباح اليوم السبت، بسبب معاناة الممثل من تجمع مياه حول الرئة، وسيتم سحبها خلال العملية.

وكانت هناك شكوك في البداية حول أن سبب دخول سناء شافع المستشفى هو إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ولكن نفى نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي ذلك، وأكد أن ما يعانيه شافع هو وعكة صحية لا علاقة لـ"كورونا" بها.

وأشار نقيب الممثلين المصريين، أمس الجمعة، إلى أن شافع يتماثل الشفاء في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى اليوم السبت أو غدا الأحد.

ربنا يشفيك ويعافيك شفاءا عاجلا وليس آجلا وتقوم بالسلامه استاذنا الدكتور سناء شافع..

فضلا نرجو الدعاء له ولكل مريض بالشفاء.. pic.twitter.com/pPGUS3Xxd6 — mostafa labeeb (@MOS612_) July 18, 2020

يشار إلى أن آخر أعمال سناء شافع الفنية مسلسل "ليالينا 80" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، ويشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، ميدو عادل، هبة عبدالغني، محمد علي رزق، حسني

شتا، نهى عابدين.

وسناء شافع أستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبرز في فترة الثمانينيات في أدوار مثل المسلسل التلفزيوني "أولاد آدم"، من بطولة عبد المنعم إبراهيم ورجاء الجداوي، كما شارك الفنان عادل إمام بطولة أفلام "حتى لا يطير الدخان" و"مسجل خطر".