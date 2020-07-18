لماذا شنت ممثلة هجوما لاذعا على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة؟

في الوقت الذي قوبلت تصريحات الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، بدعم وتعاطف من أصدقائه الفنانين ومعجبيه، شنت ممثلة مصرية هجوما لاذعا عليه أمس الجمعة.

وعبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اتهمت الممثلة، عفاف مصطفى، الفنان الكبير أنه "يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، ويتدخل في شؤون المخرج، والإنتاج ويتفلسف طوال الوقت، كما أنه يتعمد التعامل بتعالي في أماكن التصوير".

وتابعت: "مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك طول الوقت، جاي دلوقتي تقول شغلوني وجربوني، طب مش تغير من نفسك أولا".

لكن بعد مرور ساعات على نشر المنشور، حذفته صاحبته من على حسابها، بناء على تعليمات نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، بحسب بيان منها جاء فيه: "اتصل بى الان الدكتور المحترم أشرف زكي. نقيب المهن التمثيلية ورئيس الأكاديمية والذى أكن له كل الحب والعرفان والتقدير. اتصل وطلب منى حذف البوست.. وتقديرا للدكتور المحترم أشرف زكى سأقوم بحذف البوست".

ورغم ذلك، لم تتوقف الممثلة عفاف مصطفى عن انتقادها لعبد الرحمن أبو زهرة، بنشرها منشورا لأحد الصحفيين يعرض الأعمال الفنية التي شارك بها خلال السنوات الأخيرة، سواء في الدراما التلفزيونية أو الإذاعة، وذلك في إشارة منها إلى أن ذلك يتناقض مع شكواه بشأن معاناته من البطالة في الفترة الحالية.

وكان عبد الرحمن أبو زهرة (86 عاما) أثار موجات من التعاطف معه بين محبيه وأصدقائه من داخل الوسط، بعدما كشف مؤخرا أنه يعاني من الاكتئاب نتيجة عدم عمله وجلوسه في المنزل.

وأشار في مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور" المصرية إلى أنه بدأ العمل بالتمثيل قبل أن يولد كل المخرجين الذين يعملون في مصر حاليا، ومع ذلك يتعمّدون إهماله ولم يطلبوا منه المشاركة في أي أعمال فنية يقومون بإخراجها.

وأوضح أن المخرجين المصريين الكبار أمثال محمد فاضل وإنعام محمد على يجلسون في منازلهم ولا يجدون عملا.

كما وجّه الفنان المصري من خلال برنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، رسالة إلى المنتجين، هي أنه يتمنى الحصول على فرصة بطولة عمل كوميدي، مؤكدا أنه ممثل كوميدي كبير، وتعجب من حصره في أدوار تراجيدية.

ولفت إلى أن الفنان المصري الراحل، محمود الجندي، مات محسورا من الوسط الفني لأنه لم يكن يتم تقييم مستواه الفني بالشكل المطلوب.

وقال إنه يسمى لقب "ضيف الشرف" في العمل الفني بـ"ضيف القرف"، معلنا أنه لن يلعب دور ضيف الشرف حتى وفاته.

وحظيت تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة السابقة بدعم من جانب معجبيه، وفنانين مثل حسن يوسف وفيفي عبده.

يشار إلى من بين أهم أعمال عبد الرحمن أبو زهرة الفنية مسرحية "زهرة الصبار" والمسلسل التلفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي" من بطولة الراحل نور الشريف، والذي جسد في أحداثه دور تاجر الخردة "المعلم إبراهيم سردينة"، كما أنه لعب دور العم الشرير في النسخة المدبلجة بالعربية من فيلم الكرتون "لايون كينغ" من إنتاج "ديزني"، كما أنه شارك في بطولة فيلم "أرض الخوف" من بطولة الراحل أحمد زكي.