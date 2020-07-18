بعد الحكم بحبسه... محمد رمضان يحتفل بإنجاز "غير مسبوق"

احتفل الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم السبت، بتحقيقه إنجازا غير مسبوق على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك بعد يوم من إصدار حكم بحبسه لمدة عام.

وشارك الممثل والمغني عبر حسابه على موقع "فيسبوك" مقطع مصور له أثناء تسلمه درع ماسي من موقع "يوتيوب" للفيديوهات، بينما تظهر فى الخلفية أغنيته الشهيرة "نمبر وان".

وبحسب محمد رمضان، فقد أكد أن هذا هو أول درع ماسي من يوتيوب لجمهورية مصر العربية.

وكانت محكمة جنح الدقي، أصدرت حكما بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بنشر فيديوهات على مواقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى الطيار "أبو اليسر"، المعروف إعلاميا بـ"الطيار الموقوف".

يشار إلى أن محمد رمضان، طرح أمس الأول الخميس، أحدث أغنانيه المصورة "تيك توك"، والتي يتعاون فيها مع مغني الراب الأمريكي سوبر ساكو، وهي من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع موسيقي سوبر ساكو، ومن إخراج حسام الحسيني.

وحققت الأغنية أكثر من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن عبر قناة محمد رمضان على موقع "يوتيوب".