حيوانات تتزلق على الماء في مشهد رائع... فيديو

يسعى الكثير من البشر إلى الهروب من ضغوط الحياة الروتينية بالذهاب إلى المناطق الطبيعية مثل شوائط البحار ومناطق الشلالات، وتكون المياه هو مصدر المتعة الأول في تلك الأماكن.

لكن البحث عن المتعة لا يقتصر على البشر، إذا يرصد مقطع فيديو اثنين من الحيوانات خلال رحلة مثيرة يقومان خلالها بالتزلق على المياه بإحدى الشلالات.

Sharing the otter slide again because it's too good not to. pic.twitter.com/QD39c6dnmN — In Otter News.... (@In_Otter_News2) July 19, 2020

وتظهر الحيوانات (كلاب البحر) في غاية الإثارة خلال استمتاعهم بجمال الطبيعة، في منحدرات تسمح لهم بالتزلق عليها.

وتعد كلاب البحر من الحيوانات الثدييات البحرية، وهي نوع من أنواع سمك القرش الصغيرة الموجودة في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.