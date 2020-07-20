إليسا تعيد تصوير نفسها من جديد في صورة أثارت انتقادات لها قبل 20 عاما

صدمت الفنانة اللبنانية، إليسا، متابعيها، أمس الأحد، بمفاجأتها لهم، وهي عبارة عن صورة حديثة لها كانت ظهرت بها قبل 20 عاما، وأثارت انتقادات واسعة.

وأعادت إليسا تصوير نفسها من جديد وهي مغطاة بملاءة بيضاء، لتحاكي ظهورها في الأغنية المصورة "بتغيب بتروح" التي قدمتها في عام 2001 مع مواطنها المطرب اللبناني راغب علامة.

وكتبت إليسا مع الصورة التي شاركتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو "أبويا علمني ما خافش ودايما أواجه قدري". اليوم أحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. لماذا؟ لأنه بدل ما أكون ضحية، قررت أكون صاحبة رأي".

وأرفقت إليسا مع الصورة اسم "صاحبة رأي" لتثير جمهورها فيما إذا كان هو عنوان ألبومها الغنائي الجديد الذي تستعد لطرحه قريبا، أم أنه اسم إحدى أغنياته.

ونالت إليسا دعما من عدد من زملائها الفنانين على صورتها الحديثة، ومن أبرزهم المطربة الإماراتية، أحلام، التي أعادت نشر صورتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، وقالت عن صديقتها إليسا: "أنا أوائل الناس اللي يفتخرون بنجمه كبيره صادقه عفويه محبه انسانه صديقه اسمها لامع وكبير".

انا اوائل الناس اللي يفتخرون بنجمه كبيره صادقه عفويه محبه انسانه صديقه اسمها لامع وكبير #اليسا #sahbitraey 🌸🎧 https://t.co/7bYBGuFKUF — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) July 20, 2020

​وكانت إليسا كشفت في شهر يونيو/ حزيران أن ألبومها الغنائي الجديد سيتضمن مفاجأة، وهي ان أغنيته الرئيسية تحمل اسم "Biography" أو "سيرة ذاتية"، والتي ستتناول قصة حياتها، بحسب موقع "إي تي بالعربي".

وأضافت أن الألبوم الجديد سيضم 17 أغنية، وتتعاون فيه مع شركة "روتانا" السعودية للإنتاج الفني والتوزيع.