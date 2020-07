إليسا تعيد تصوير نفسها من جديد في صورة أثارت انتقادات لها قبل 20 عاما

View this post on Instagram

أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو "أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري". اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون #صاحبة_رأي #SahbitRaey #elissazkh #elissa ##Elissa2020