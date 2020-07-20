أول ظهور لأمينة خليل مع خطيبها بعد إعلان ارتباطهما

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا أحدث ظهور للفنانة المصرية، أمينة خليل، مع خطيبها بعد إعلان ارتباطهما رسميا.

وذكرت مواقع مصرية محلية أن الصور من حفل خطوبة أمينة خليل، الذي أقيم في الساحل الشمالي بحضور عدد من الأصدقاء المقربين لها وخطيبها.

وأشعلت خطوبة أمينة خليل "السوشيال ميديا"، التي أعلنت عن ارتباطها بصديقها المهندس، عمر طه، الأربعاء الماضي.

يشار إلى أن الفنانة المصرية أمينة خليل، كانت قد تحدثت ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، في وقت سابق، عن مواصفات فتى أحلامها مؤكدة أنه لابد أن يكون حنونا، ومتفاهما.

وقالت: "بالنسبة لي الراجل لازم يبقى حنين، وإنه يقدر يعبر عن نفسه مش بزعيق ولا خناق، بمعنى إنه يبقى حنين معايا حتى لو هو متضايق".

وتابعت: "إنه يبقى قلبه طيب، ودي من أهم الحاجات، وكمان يبقى طموح، وإنه يكون بيفهمني من غير ما أتكلم، ويكون درجة التفاهم بينا كبيرة، ويقدرني ويكون بيعرف يحب".

وتصدر خبر وصور خطوبة أمينة خليل تريندات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقائمة الأكثر بحثا منذ إعلان خطوبتهما.

يذكر أن أمينة خليل أثارت جدلا بمسلسل "ليه لأ"، بعد عرضه حصريا على منصة "شاهد"، والذي يشهد على أول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزونية، بسبب تجسيدها في أحداثه لفتاة تهرب في يوم زفافها وتقرر أن تستقل بحياتها بعيدا عن أسرتها بغرض الحصول على منحة في الخارج.

ومسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وهو من إخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته شيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج.