بسبب "باتون سالية"... فيديو لحمو بيكا يثير ضجة

لم يتمكن مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا من نطق إحدى العبارات خلال مقطع فيديو، وهو ما أثار سخرية واسعة منه على مواقع التواصل الأجتماعي.

CC0 / pixabay / goranmx رغم قرار منعه من الغناء.. حمو بيكا يحيي حفلا في أمريكا "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن مقطع فيديو لمطرب المهرجانات حمو بيكا، أثار سخرية واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وخلال الفيديو، ظهر حمو بيكا غير قادر على نطق عبارة "باتون سالية بالسمسم هات"، بينما كان ينطقها "باتون بالية".

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيا.

وأوقفت نقابة المهن الموسيقية حفلات الفنان الشعبي حمو بيكا، بسبب ما تقول إنه انتحال صفة "مطرب"، وإقامة حفلات دون ترخيص من النقابة".

وقال حمو بيكا، في وقت سابق: "أنا بأدي مهرجانات ومش مغني وبأدي محتوى غير معترف به فنيا، وأنا عندي جمهور ياما"، مضيفا أنه أبلغ نقابة المهن الموسيقية أنه ليس مطربا أو مغنيا، وصوته وحش، ولكن لديه جمهور كبير، بحسب بوابة الأهرام الإلكترونية.