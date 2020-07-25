بصورة نادرة ورسالة مؤثرة... أحمد الفيشاوي يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده

وجه الممثل المصري، أحمد الفيشاوي، رسالة مؤثرة إلى والده، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بمناسبة الذكرى الأولى على رحيله.

وشارك الفيشاوي "الصغير" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة نادرة له من مرحلة الطفولة مع والده ووالدته الفنانة سمية الألفي، وكتب معها: "إلى اللقاء يا كريم ياجدع يا أطيب خلق الله، قلبي عمره ماهيبطل يوجعني إلى أن نلتقي، أسالكم الفاتحة لأحد أساطير السينما المصرية".

وتحل اليوم السبت الذكرى الأولى لرحيل الفنان فاروق الفيشاوي، الذي توفي في 25 يوليو/ تموز عام 2019 بعد صراع مرير مع مرض السرطان بإحدى المستشفيات الخاصة في القاهرة، وقالت تقارير إعلامية محلية إن وفاته جاءت بعد دخوله في غيبوبة.

وكان أحمد الفيشاوي كشف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن والده الراحل أوصاه، بأن "يُدفن وسط أهله في المنوفية سرس الليان"، مشيرا إلى أنه نفذ ذلك وسط أهله وناسه في بلده.

يشار إلى أن تقارير ذكرت أن فاروق الفيشاوي أوصى نجله أحمد الفيشاوي أن ينفذ مشروع سينمائي مؤجل عن المطران كابوتشي، لكي يرد من خلاله على مزاعم الغرب تجاه العرب، ولكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه الذي ظل طوال سنوات ينتظره.

وأعرب فاروق الفيشاوي، عن رغبته في أن يقوم نجله، أحمد الفيشاوي ببطولة الفيلم، الذي يؤكد على الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط في مصر.