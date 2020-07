بصورة نادرة ورسالة مؤثرة... أحمد الفيشاوي يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده

View this post on Instagram

الي اللقاء يا كريم يا جدع يا أطيب خلق الله ❤️ قلبي عمره ما هيبطل يوجعني ألي أن نلتقي .. أسألكم الفاتحه لفاروق الفيشاوي أحد أساطير السينما المصريه #فاروق_الفيشاوي #الفيشاوي