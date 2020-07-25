ماذا يحضر عمرو دياب مع طارق العريان لعيد الأضحى... صورة

يستعد الفنان المصري، عمرو دياب، لطرح أغنية مصورة جديدة، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى.

والأغنية تحمل اسم "يا بلدنا يا حلوة"، والتي تعاون عمرو دياب فيها مع المخرج طارق العريان، وانتهى من تصويرها من 3 أيام.

والأغنية كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي طارق مدكور، ومن إنتاج شركة "RAW" لطارق العريان وموسى عيسى.

📸صورة من تحضيرات أغنية #عمرو_دياب "يا بلدنا يا حلوة" والتي انتهى من تصويرها من يومين..

وهذه الأغنية 🇪🇬 التي ستطلق في يوم وقفة #عيد_الأضحى كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي،توزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان وإنتاج شركة RAW لطارق العريان و موسى عيسى🙌 pic.twitter.com/4yrJzUHM8x — ET بالعربي (@ETbilArabi) July 24, 2020

وبحسب تقارير مصرية محلية، فقد استغرق تصوير أغنية "يا بلدنا يا حلوة" 4 أيام بشارع المعز في العاصمة المصرية القاهرة.

يشار إلى أن آخر ألبومها عمرو دياب الغنائية "سهران"، الذي طرح العام الماضي من إنتاج شركته "ناي"، ويضم 16 أغنية، من بينها أغنية "جميلة" التي تعاون فيها لأول مرة مع ابنته جانا، إذ شاركت في غنائها وتلحينها.