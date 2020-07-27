ياسمين صبري تدعم زوجها أحمد أبو هشيمة في انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت الممثلة المصرية ياسمين صبري، عن دعمها لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في انتخابات مجلس الشيوخ.

وشاركت صبري عبر خاصية "الستوريز" على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام"، صورة دعائية لزوجها، إذ يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة.

ويظهر في الصورة رئيس حزب الشعب الجمهوري أحمد أبو هشمية مكتوب عليها "القائمة الوطنية من أجل مصر، أحمد أبو هشيمة، مجلس الشيوخ 2020".

واحتفل رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان الماضي، بعقد قرانه على الممثلة المصرية ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وكان أحمد أبو هشيمة قد أعلن رسميا ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ في قطاع الصعيد على القائمة الوطنية "من أجل مصر".

أعلن ترشحي رسمياً لانتخابات مجلس الشيوخ في قطاع الصعيد على القائمة الوطنية "من أجل مصر".. ربنا معانا 🇪🇬#أبو_هشيمة #حزب_الشعب_الجمهوري #مصر

I officially announce my candidacy for the Egyptian Senate election. #Abouhashima #Egypt pic.twitter.com/owdfel5fBa — Ahmed Abou Hashima (@AhmedAbuHashima) July 15, 2020

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المصري (الشورى سابقا)، اعتبارا من يوم 11 يوليو/ تموز الجاري، على أن تجرى عملية الاقتراع بعد شهر من هذا التاريخ.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الهيئة حددت يومي 9 و 10 أغسطس/ آب المقبل في الخارج، ويومي 11 و12 من نفس الشهر لإجراء الانتخابات في الداخل.

ودعا المستشار، لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين الذين لهم الحق في الاقتراع بالداخل والخارج إلى الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري.

وقال المستشار لاشين خلال المؤتمر، إن الانتخابات ستجري وفق قوانين مجلس الشيوخ وتعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، و قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الناخبين خلال عملية الاقتراع في ظل جائحة كورونا، وأنه يجرى العمل على قدم وساق داخل أروقة الهيئة الوطنية، نفاذاً للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل/ نيسان من العام الماضي.