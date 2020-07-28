ضربة مباغتة تحسم معركة بين فهد وثعبان ضخم... فيديو

وظهر الفهد وهو يتحرك بهدوء وحذر على صخرة بجوار الثعبان الضخم الذي حاول الاحتماء بفرع شجرة، إلا أن الفهد أبعد فرع الشجرة.

Leopards are opportunistic hunters. Here it takes care so swiftly... pic.twitter.com/4QqdTpqRxA — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 23, 2020

واضطر الثعبان للانفصال عن الفرع وحين تأكد الفهد أن رأس الثعبان بعيدة عنه، انقض عليه بسرعة وقوة وقضى عليه.