"حياتنا ستصبح غريبة وغير مستقرة"... إيلون ماسك يحذر من تفوق الذكاء الاصطناعي على البشر

حذر الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، من أن قدرات الذكاء الاصطناعي ستتجاوز قدرات البشر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، قال ماسك إن الأدلة والتقديرات الحالية تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتجاوز البشر بحلول عام 2025.

وتابع ماسك "يتجاهل الأشخاص شديدو الذكاء قدرات الذكاء الاصطناعي، والسبب في ذلك هو أن هؤلاء الأشخاص لا يعتقدون أن الكومبيوتر يمكن أن يكون ذكيا مثلهم. هذا الاعتقاد خاطئ للغاية".

وأضاف "نحن في طريقنا نحو وضع تتجاوز فيه قدرات الذكاء الاصطناعي قدرات البشر، والإطار الزمني لذلك هو أقل من خمس سنوات من الآن".

وأتم ماسك "هذا لا يعني أننا سنعيش في جحيم بسبب هذه التقنية، هذا يعني فقط أن حياتنا ستصبح غريبة وغير مستقرة".

يذكر أن إيلون ماسك أعرب من قبل عن قلقه من إمكانية استعانة المجرمين والإرهابيين بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات إرهابية معقدة وموسعة.