بعدما فقد ساقيه... شاب يصبح مدربا في صالة رياضية

يظن بعض الناس أن حياة من يفقد جزءا من جسده قد تتوقف ليبدأ مرحلة يكون فيها شخصا مستسلما لواقع لم يصنعه بيده.

لكن العالم مليئ بنماذج تحدت الواقع وصنعت قصص نجاح أصبحت مصدر إلهام لمن يراها سواء كان يعاني من مشكلة صحية أم لا.

نشرت صفحة "تشاينا نيوز" على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه لمواطن صيني يدعى "دو هاي"، مشيرة إلى أنه يعمل مدربا لألعاب اللياقة البدنية رغم أنه فقد كلتا قدميه.

وتضيف: "بل إنه يحلم بأشياء أكبر من ذلك ولديهم آمال كثيرة".

Du Hai, who lost both legs, now works as a fitness coach. And he's dreaming for a bigger stage. #ChinaStory pic.twitter.com/6IE4CUCfWy — China News 中国新闻网 (@Echinanews) July 29, 2020

ويظهر الفيديو الشاب الصيني وهو يستعرض مهاراته الرياضية بكفاءة عالية كالمشي على الأيدي وتمارين الضغط، والمشي على ما تبقى من ساقيه باستخدام جهاز المشي، إضافة إلى تدريب آخرين داخل الصالة الرياضية.