لفتة لم يلاحظها أحد... عمرو دياب يكرم الراحل عزت أبو عوف في أغنية "يا بلدنا يا حلوة"

حظيت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للمطرب المصري، عمرو دياب، بردود فعل إيجابية، منذ طرحها أمس الأربعاء.

وتبرز الأغنية التي هي من تنفيذ المخرج طارق العريان العديد من مناطق الجذب السياحي في مصر من مختلف محافظاتها.

لكن كان أكثر ما جذب من شاهد الأغنية المصورة الجديدة، هي السيارة الكلاسيكية الحمراء اللون التي كان يقودها عمرو دياب في مشاهدها، ليتضح بحسب صحيفة "الوطن" المصرية، أنها سيارة الفنان المصري الراحل، عزت أبو عوف، التي ظهر بها لأول مرة في فيلم "أيس كريم في جليم" من إنتاج 1992 وإخراج خيري بشارة.

العربية اللى عمرو دياب ظهر فيها فى الكليب شبه عربية عزت ابو عوف فى فيلم ايس كريم فى جليم، مش عارفة دى صدفة ولا هو قاصد تكريم لعزت ابو عوف 💜 pic.twitter.com/Ut1IZ1sGXr — 乇ᄊﾑ🇦🇹🇵🇸 (@Emanmagdy07) July 30, 2020

يشار إلى أن عمرو دياب كتب اسم عزت أبو عوف على اسطوانة أحدث ألبوماته الغنائية "سهران"، والذي أهداها لروحه تقديرا منه دوره الكبير في مسيرته الفنية.

وتوفي عزت أبو عوف في الأول من يوليو/ تموز 2019 بعد صراع مع المرض.

ودعمت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، عمرو دياب، بعد طرحه لأغنية "يا بلدنا يا حلوة"، بمشاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، وأشارت إليه بأنه "الأول والوحيد".

View this post on Instagram THE REAL LEGEND ❤️THE ONE AND ONLY ❤️ @amrdiab A post shared by Dina Elsherbiny (@dinaelsherbinyy) on Jul 29, 2020 at 3:35pm PDT

واجتازت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" أكثر من 400 ألف مشاهدة على موقع "يوتيوب"، حتى لحظة كتابة هذه السطور.