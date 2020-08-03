صور كليب عمرو دياب الجديد تكشف عن "ظهور خاص" من الكواليس

كشفت مجموعة من صور من كليب عمرو دياب الجديد عن "ظهور خاص" من الكواليس.

وكشف كليب "يا بلدنا الحلوة"، الذي غناه المطرب عمرو دياب لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى، عن ظهور دينا الشريبني مجددا بجوار المطرب الشهير، ما دفع المزيد من المستخدمين للتساؤل مجددا حول طبيعة علاقتهما.

وحرصت دينا الشربيني على الظهور خلال تصوير الأغنية، التي كتب كلماتها تامر حسين، لحنها عزيز الشافعي ووزعها طارق مدكور.

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى إجازاته.

​ويعد كليب "يا بلدنا الحلوة" هو العودة الأولى لعمرو دياب للتعاون مع المخرج طارق مدكور منذ كليب "راجعين" قبل 25 عاما، عام 1995.

​وتبرز الأغنية التي هي من تنفيذ المخرج طارق العريان العديد من مناطق الجذب السياحي في مصر من مختلف محافظاتها.

لكن كان أكثر ما جذب من شاهد الأغنية المصورة الجديدة، هي السيارة الكلاسيكية الحمراء اللون التي كان يقودها عمرو دياب في مشاهدها، ليتضح بحسب صحيفة "الوطن" المصرية، أنها سيارة الفنان المصري الراحل، عزت أبو عوف، التي ظهر بها لأول مرة في فيلم "أيس كريم في جليم" من إنتاج 1992 وإخراج خيري بشارة.