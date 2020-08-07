نانسي عجرم عن انفجار بيروت: "انتبهتوا لأغنية وما انتبهتوا لمتفجرات؟"

علقت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ على التفجيرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرت عن وفاة المئات وإصابة الآلاف من اللبنانيين.

وكتبت نانسي عجرم تغريدة علي حسابها على "تويتر"، قائلة: "انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية لأنو فيها كلمة (ثورة) وما انتبهتوا تشيلوا 2750 طن مواد متفجرة من مرفأ بيروت؟؟"، في إشارة منها إلى إهمال المسئولين في لبنان الذي أدى لحادث الانفجار الكبير في مرفأ بيروت نتج عنه خسائر بشرية ومادية فادحة.

انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية لأنو فيها كلمة "ثورة" وما انتبهتوا تشيلوا ٢٧٥٠ طن مواد متفجرة من مرفأ بيروت؟؟ — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 6, 2020

وقبل أيام من وقوع الكارثة، كان هناك حفل بمناسبة عيد الجيش اللبناني والذي شهد حذف جملة تتضمن كلمة ثورة، من أغنية "يا بيروت" الشهيرة للشاعر الراحل نزار قباني، وغناء ماجدة الرومي.

انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية لأنو فيها كلمة "ثورة" وما انتبهتوا تشيلوا ٢٧٥٠ طن مواد متفجرة من مرفأ بيروت؟؟ — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 6, 2020

وأصبح هذا الأمر حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتشر مقطع فيديو لمجموعة كورال غنائي، ترتدي ملابس عسكرية، وهي تردد أغنية "يا بيروت" وعند مقطع "إن الثورة تولد من رحم الأحزان"، قام الكورال بعمل إيقاع صوتي".

فيما قال موقع "LBCI" اللبناني، إن لا علاقة لقيادة الجيش بما حصل في احتفال عيد الجيش لناحية حذف عبارة "تُولد من رحم الأحزان" والجيش لم يتدخل ولم يطلب شيئاً من هذا القبيل.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث.