نقل الفنان المصري فاروق فلوكس إلى المستشفى... ونجله يطلب الدعاء له

خضع الممثل المصري، فاروق فلوكس، لجراحة داخل أحد مستشفيات القاهرة، اليوم الجمعة، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأجرى فلوكس (80 عاما) الجراحة داخل مستشفى في حي الدقي بمحافظة الجيزة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وشارك الممثل أحمد فلوكس، صورة لوالده فاروق فلوكس، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وكتب معها: " "الحمد لله.. تقوم وتخرج لنا بألف سلامة يا ضهرى، ربنا يحفظك ويخليك لينا".

يشار إلى أن فاروق فلوكس بدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، بمشاركته الفنان الراحل فؤاد المهندس، بطولة عدد من مسرحياته وأفلامه، منها مسرحية "سيدتي الجميلة" وفيلم "سفاح النساء"، كما شارك الفنان عادل إمام بطولة مسرحية "الواد سيد الشغال"، والفنانة نبيلة عبيد فيلم "الراقصة والسياسي".

وكان فاروق فلوكس صرح مؤخرا لفضائية "تن تي في" المصرية أنه لم يشارك في أي عمل فني منذ 3 سنوات، بسبب قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه.