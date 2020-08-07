نجل عادل إمام يداعب شقيقه بهذه الكلمات بعد استقباله مولودة جديدة... فيديو

داعب المخرج رامي إمام، النجل الأكبر للفنان المصري عادل إمام، شقيقه الأصغر الممثل محمد إمام، بعدما رزق الأخير بمولودة جديدة هي "قسمت".

وشارك رامي إمام مقطع مصور عبر خاصية "الستوريز" على موقع "إنستغرام"، يظهر فيه وهو يهنئ شقيقه محمد، كما عبر فيه عن سعادته لأنه أصبح عم للمرة الثانية.

ومازح رامي إمام شقيقه في تهنئته له قائلا: "بقيت عم للمرة التانية، الحمد الله قسمت وصلت بعد كفاح طويل".

View this post on Instagram رامي إمام يبارك لشقيقه محمد على مولودته الجديدة "قسمت" A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Aug 7, 2020 at 2:38am PDT

واستقبل محمد إمام مولودته الجديدة "قسمت"، أمس الخميس، بعدما رزق بابنته الأولى "خديجة" في منتصف عام 2019.

وأعلن محمد إمام عن استقبال مولودته الجديدة بصورة له نشرها عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وهو يشير برقم اثنين بيده، وكتب معها: "قسمت محمد إمام وصلت يا جماعة، يلا دلعوها بقى .. و دلعوني انا كمان علشان ابو البنات لازم يدلع، ربنا يحفظ جميع أطفالنا، الحمد لله".

وآخر الأعمال الفنية لمحمد إمام هو فيلم "لص بغداد"، الذي طرح بصالات العرض السينمائي في يناير/ كانون الثاني 2020، وتشاركه البطولة أمينة خليل وياسمين رئيس.

وللفنان عادل إمام 3 أبناء، هم رامي وسارة ومحمد، من زوجته هالة الشلقاني.