سلحفاة تركض هربا من بين فكي تمساح.. فيديو

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسلحفاة تلوذ بالفرار ركضا من بين فكي تمساح حاول الفتك بها والتهامها.

ويظهر في الفيديو التمساح وهو يحاول التهام السلحفاة، التي نجحت في الإفلات من بين فكي التمساح وركضت تجاه البحيرة.

you've probably never seen a turtle running for its life so here is a turtle running for its life pic.twitter.com/LOt2SPuKqW — btw there's still a pandemic 💣 (@ziyatong) August 7, 2020

وجاء رد فعل التمساح غريبا حيث ظل ثابتا في مكانه ولم يحاول اللحاق بالسلحفاة.