ماذا قال راشد الماجد عن محمد بن راشد بعد لقائه... صورة

وشارك الماجد صورته مع الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد، والتي يظهران فيها وهما يرتديان الكمامات الطبية.
وعلق راشد الماجد على لقائه بحاكم دبي: "اليوم غيررر، فرحة وطاقة إيجابية، سعدت كثيررر بشوفة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الله يحفظه ويطول عمره".
اليوم غيررر ، فرحة وطاقة إيجابية ، سعدت كثيررر بشوفة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، الله يحفظه ويطول عمره.— راشد الماجد (@RashedTV) August 9, 2020
❤️🙏🏼 pic.twitter.com/puNlneiTa5
من ناحية أخرى، طرح راشد الماجد أغنية جديدة بعنوان "سلامتك"، وهي من كلمات أنور المشيري، وألحان سايد، وتوزيع موسيقي محمد صلاح، ومكس وماستر جاسم محمد.
#سلامتك— راشد الماجد (@RashedTV) August 9, 2020
ألحان : سايد
كلمات : انور المشيري
توزيع : محمد صالح
مكس وماستر : جاسم محمد
تصميم فيديو : محمود الحسن
متابعة وتنسيق : حسن طالبhttps://t.co/011GKvWG8i pic.twitter.com/Jb0j3iF0ef
تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة وندعو الله أن يتغمد موتاهم بواسع رحمته وأن يشفي الجرحى.— راشد الماجد (@RashedTV) August 4, 2020
🇸🇦🇱🇧🇸🇦🇱🇧
وعلق راشد الماجد على انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع الثلاثاء الماضي، قائلا: "تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة وندعو الله أن يتغمد موتاهم بواسع رحمته وأن يشفي الجرحى".
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