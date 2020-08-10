ماذا قال راشد الماجد عن محمد بن راشد بعد لقائه... صورة

التقى المطرب السعودي، راشد الماجد، نائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وشارك الماجد صورته مع الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد، والتي يظهران فيها وهما يرتديان الكمامات الطبية.

وعلق راشد الماجد على لقائه بحاكم دبي: "اليوم غيررر، فرحة وطاقة إيجابية، سعدت كثيررر بشوفة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الله يحفظه ويطول عمره".

اليوم غيررر ، فرحة وطاقة إيجابية ، سعدت كثيررر بشوفة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، الله يحفظه ويطول عمره.



❤️🙏🏼 pic.twitter.com/puNlneiTa5 — راشد الماجد (@RashedTV) August 9, 2020

​من ناحية أخرى، طرح راشد الماجد أغنية جديدة بعنوان "سلامتك"، وهي من كلمات أنور المشيري، وألحان سايد، وتوزيع موسيقي محمد صلاح، ومكس وماستر جاسم محمد.

#سلامتك



ألحان : سايد

كلمات : انور المشيري

توزيع : محمد صالح

مكس وماستر : جاسم محمد

تصميم فيديو : محمود الحسن

متابعة وتنسيق : حسن طالبhttps://t.co/011GKvWG8i pic.twitter.com/Jb0j3iF0ef — راشد الماجد (@RashedTV) August 9, 2020

تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة وندعو الله أن يتغمد موتاهم بواسع رحمته وأن يشفي الجرحى.



🇸🇦🇱🇧🇸🇦🇱🇧 — راشد الماجد (@RashedTV) August 4, 2020

وعلق راشد الماجد على انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع الثلاثاء الماضي، قائلا: "تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة وندعو الله أن يتغمد موتاهم بواسع رحمته وأن يشفي الجرحى".